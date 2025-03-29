İHA
Erbaa-Tokat karayolu ilçe çıkışında bir kaza meydana geldi.
İstanbul'dan Ordu'ya doğru seyir halinde olan H. T. yönetimindeki 34 VVV 74 plakalı Volkswagen Transporter marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir tuğla fabrikasına girdi.
3 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan A. Y. (49), G. K. T. (43) ve M. K. (11) yaralındı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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