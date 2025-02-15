Tokat'ta baba dehşeti: Oğlunu keserle öldürdü

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta baba N.A. ile 17 yaşındaki oğlu Berat Akbulut arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, Berat Akbulut'un cansız bedeni ile karşılaştı.

KESER İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Baba N.A.'nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi.

BABA GÖZALTINDA

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayetle ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.