Tokat'ta bahçede çıkan yangın ormanla yayılmadan söndürüldü

DHA
Ormanlara yakın bölgelerde çıkan yangınlar büyük tehlike barındırmakta.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice bölgesinde bir bahçede yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormana yayılmadan söndürüldü
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bahçe çevresinde bulunan ormana yayılmadan söndürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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