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Tokat'ta bahçede çıkan yangın ormanla yayılmadan söndürüldü

Tokat'ta bahçede çıkan yangın ormanla yayılmadan söndürüldü Reşadiye ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.