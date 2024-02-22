Tokat'ta o köy ikiye ayrılmıştı! Akıbeti belli oldu... 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yapan Vali Numan Hatipoğlu, köyün taşınıp taşınmayacağına dair detayları paylaştı.

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DHA

Tokat'ın Niksar ilçesi geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ve sele teslim oldu.

Bunun akabinde ise Günebakan köyünde heyelan meydana geldi ve köy, ortadan ikiye ayrıldı.

Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evler ile 3 metre güneye doğru kaydı.

Heyelanlar sonrası 40 ev, 1 cami, 4 samanlık ve 17 ahır boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami yıkıldı.

Bölgeye gelen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

Çalışmalara göre karar verilecek

İnceleme sonrası basın mensuplarına konuşan Vali Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde afet alanında tekrar incelemeye geldik. Burada bilindiği üzere 40 konut, 17 ahırımız yine 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisinde. Bunlarla ilgili olarak tespitlerimizi yaptık. Afeti etkili alan ilanımızı da gerçekleştirdik. Yine bölgeyi tamamıyla boşaltmıştık.

Tahliye etmiştik; 27 hanemiz. Burada oturanlar, şu an itibariyle çeşitli çözümlerini üretti. Bizden herhangi bir yerleşim talepleri olmamıştı. Hanelerle ilgili, sakinlerimizle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Listemizi astık, 30 günlük bir süresi var.

Bu senenin sonunda da yine çalışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca baharla herhangi bir hareket olur mu, ek bir kayma gerçekleşir mi, onunla ilgili olarak da takibimiz devam edecek. Köy ikiye ayrılmıştı; bununla ilgili de yol çalışmamız devam ediyor.

Bu arada tamamen jeolojik çalışmalarla ve elimizdeki imkanlarla ortaya çıkacak. O anlamda arkadaşlarımız, her iki yerle ilgili de çalışmaları yapacak. Alternatifleri bize getirecekler. Biz de ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)