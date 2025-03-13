Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu

İHA

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK"

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.