Abone ol: Google News

Toplum sağlığını tehlikeye atacak ürün satan 57 site engellendi

Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 57 internet sitesine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 06:21
Toplum sağlığını tehlikeye atacak ürün satan 57 site engellendi
  • Kars'ta, toplum sağlığını tehlikeye atan maddeler satan 57 site tespit edildi.
  • Bu sitelere erişim, Sulh Ceza Hakimliği kararı ile engellendi.
  • Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 57 internet sitesi hesabı tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri