Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 82 gözaltı

DHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’ ve ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarına karıştığı belirlendi.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan istihbari ve teknik çalışmaların ardından Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van'da, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

82 GÖZALTI

Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 9 milyar TL’lik hareket tespit edildi.

Hesapları ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli, eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.