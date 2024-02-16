Trabzon'da bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İHA
Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Bayara mezrası Şelenküstü mevkisinde aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Ahmet Kaan Latifoğlu (26) ile babası Cafer Latifoğlu (51) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu tabancayla babasına ateş etti.
Hayatını kaybetti
Kanlar içinde yığılan Cafer Latifoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cafer Latifoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Teslim oldu
Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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