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Trabzon'da bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Trabzon'da bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Trabzon'da tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.