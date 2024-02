Trabzon'da sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 10 kişi tutuklandı İnternet, sosyal medya ve telefondan üzerinden vatandaşı dolandıran 16 şüpheliden 10'u dolandırıcılık suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, dolandırıcılara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Dolandırıcılar, vatandaşlarla sosyal medya, internet ve telefon üzerinden iletişime geçerek dolandırıyor.

16 şüpheli Trabzon'a getirildi

Çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Şubat günü Mersin, Gaziantep ve Batman’da yakalanarak gözaltına alınan toplam 16 kişi yakalanarak Trabzon’a getirildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeleri sonrasında söz konusu kişiler, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

10 kişi tutuklandı

Şüphelilerden M.T. , M.A.K.K. , H.G. , E.T.T. , F.M. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.B. , B.G. , B.U. , F.Y. , O.F. , M.E. , V.G. , V.E. , A.T. ve T.K. adlı şahıslar ise "dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)