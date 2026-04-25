Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Karşılaşmanın ilk yarısında bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir golle öne geçtik. Maçta 45. dakikadan 65. dakikaya kadar yanlış oynadık. Ancak maçın sonuna doğru oyunumuza döndük. İki güzel gol daha attık. Duran toptan gol atmamız beni ayrıca mutlu etti. Oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"ANA HEDEFİMİZ BEŞİNCİ OLMAK"

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, "Sezona bu şekilde başlamış takımın şu an bu yarışta olması çok değerli. Diğer yandan da başka takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Ana hedefimiz beşinci olmak. Yarışımıza devam ediyoruz. İplerin bizim elimizde olması lazım. İnşallah seneye bu durumda olmayız." diye konuştu.