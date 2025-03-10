Tunceli'de kaçak defineci, kargodan aldığı patlayıcıyla yakalandı

DHA

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, kaçak define arayan B.S.'yi takibe aldı. B.S., bir kargo şubesinden paket aldıktan sonra dışarı çıkarken ekipler tarafından durduruldu.

10 ADET PATLAYICI BULUNDU

Paketi inceleyen polis, içinde 10 adet silindirik şekilde sarılmış toplamda 1 kilo 82 gram patlayıcı madde buldu. Gözaltına alınan B.S., ifadesinde, Mazgirt ilçesinde define olduğunu düşündüğü bir kayayı patlatmak için Denizli'de bir sosyal medya sayfasından patlayıcı siparişi verdiğini, başka bir amacı olmadığını belirtti. Şüpheliye, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi" suçundan işlem yapıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, Tunceli'nin huzurunu sağlamak için güvenlik güçlerinin 24 saat boyunca özveriyle görev yaptığını belirtti. Tekbıyıkoğlu, KOM ekiplerinin B.S.'yi kargo şubesi önünde yakalayarak yaptığı başarılı operasyon hakkında şu açıklamayı yaptı: "Yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 82 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli işlem başlatıldı."