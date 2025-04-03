Tunceli'de karayoluna dev kaya parçaları düştü

İHA

Tunceli’de hafta başından bu yana etkisini sürdüren yoğun sağanak yağış, Pülümür ve Munzur Vadisi’nde kaya düşmelerine neden oldu.

Bugün öğle saatlerinde, Tunceli-Erzincan karayolunda dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

DEV KAYALAR YOLDAN ÇEKİLDİ

Ekipler, hızla bölgeye sevk edilerek kaya parçalarını temizledi ve yolu yeniden trafiğe açtı. Yetkililer, bölgede kaya düşme riskinin devam ettiğine dikkat çekerek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında yol üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.