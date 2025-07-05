Türkiye'de 15 halter şampiyonluğu var: Gözü dünya birinciliğinde

Yapamazsın diyen oldu ama o başardı...

Antalya'da bedensel engelliler kategorisinde 2015 yılında halter sporuna başlayan 1,35 metre boyundaki Serkan Çakmaz'ın, 15 Türkiye şampiyonluğu var.

Çakmaz, antrenörünün kendisini çalıştığı iş yerinde fark ettiğini söyledi.

"O GÜNDEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Çakmaz, "Beni spora başlattı. O günden sonra hayatım değişti. İlk uluslararası yarışmam Gürcistan'da oldu. Orada iki derece aldım, ardından Türkiye şampiyonlukları geldi. 15 kez Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

"HEDEFİMİ KOYDUM VE BAŞARDIM"

Spora başladığı ilk dönemlerde çevresindekilerin kendisini küçümsediğini belirten Çakmaz, "Boyumdan dolayı bana 'yapamazsın' diyen çok oldu. Ama ben hedefimi koydum ve başardım. Şimdi aynı insanlar tebrik ediyor, destekliyor. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar." diye konuştu.

"HOCAMIZ BİZİMLE BİREBİR İLGİLENİYOR"

Antrenörünün aynı zamanda gece bekçiliği yaptığını ve büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakmaz, "Hocamız bizimle birebir ilgileniyor. Malzemelerimizi kendi imkanlarıyla temin ediyor. Spor salonumuz zaman zaman su baskınlarına maruz kalıyor. Kısıtlı imkanlara rağmen çalışıyoruz. Salonumuz yenilenirse daha büyük başarılar gelir." dedi.

"YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYORUZ"

Ekim ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Çakmaz, "Her gün 3 saat antrenmanlarımız oluyor. Haftada 2 gün dinleniyoruz. Takım arkadaşlarımızla yoğun tempoda çalışıyoruz. Mısır'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, derece almak istiyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLUNCA KENDİME GÜVENİM ARTTI"

Spora başlamadan önce çok zayıf olduğunu belirten Çakmaz, halterle birlikte hem vücudunun hem de bakış açısının değiştiğini söyledi.

Çakmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: