Türkiye'den Libya'ya bir sevkiyat daha! TCG Sancaktar gemisi ikinci seferini yaptı Sel felaketi ile sarsılan Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke olan Türkiye, TCG Sancaktar gemisine İzmir'den yüklenen yeni yardım malzemeleri gönderdi.

DHA

Libya'nın yaraları sarılıyor...

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye'den Libya'ya yardım eli

Libya'daki selde binlerce insan hayatını kaybederken daha fazlası ise sel sularına kapılarak kayboldu. Libya halkına Türkiye'nin yardım eli gecikmedi.

Selin yaşandığı gün başlayan sevkiyatlar ve ekip desteği devam ediyor.

Bu kapsamda bir yardım sevkiyatı daha yapıldı.

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TCG Sancaktar gemisi Libya'ya ikinci seferini yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinden etkilenen Libya'ya TCG Sancaktar gemisi ile yeni yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi sonrası dost ve kardeş ülke Libya'ya yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. İzmir'den ikinci seyrine başlayan TCG Sancaktar gemisi, yeni yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırarak bölgeye yönelik ikinci nakil görevini tamamladı." denildi.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)