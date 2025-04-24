İHA
İstanbul'da korku dolu anlar....
Tuzla ilçesinde bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde feci bir iş kazası yaşandı.
ARITMA TESİSİNDE PATLAMA
Bölgede bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.
Olay sonrası sesi duyanlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne ihbar etti.
5 YARALI
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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