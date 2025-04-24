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İHA

İstanbul'da korku dolu anlar....

Tuzla ilçesinde bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde feci bir iş kazası yaşandı.

ARITMA TESİSİNDE PATLAMA

Bölgede bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.

Olay sonrası sesi duyanlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne ihbar etti.

5 YARALI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.