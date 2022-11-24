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Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar

Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar

Bankadan içerisinde 2 milyon TL olan çantayla çıkan muhasebeciyi silahlı saldırıya uğradı. Gözü dönen saldırganlar parayı alamadan kaçarken, muhasebeci güçlükle iş yerine varabildi.