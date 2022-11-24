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    Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar

    Bankadan içerisinde 2 milyon TL olan çantayla çıkan muhasebeciyi silahlı saldırıya uğradı. Gözü dönen saldırganlar parayı alamadan kaçarken, muhasebeci güçlükle iş yerine varabildi.
    • 24.11.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:37
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    Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar

    İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir firmaya bağlı çalışan Nihat K. isimli muhasebeci, dün öğle saatlerinde para çekmek için bankaya gitti.

    O esnada, şahsın bankadan para alacağını öğrenen 3 şüpheli araçla, muhasebeciyi takibe başladı.

    Işıklarda beklerken silahlı saldırıya uğradı

    Şüpheliler, banka içerisinde parayı çekerek aracına binen Nihat K.’yı takibe devam etti.

    İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K., ışıklarda beklediği esnada şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

    Parayı almak için kapıyı açamadılar

    Araçtan inen 2 saldırgan, muhasebeciye 6 el ateş açtı.

    Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı.

    Tuzla’da muhasebeciye kanlı takip VİDEO

    Yaralı halde aracıyla iş yerine ilerledi

    Şahısların kurşunlarıyla yaralanan Nihat K. ise yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi.

    Şüpheliler de parayı çalamadan olay yerinden kaçtı.

    Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken; muhasebeci, yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, “5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik.” dedi.

    Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar #1

    Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar #2

    Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar #3

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