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- Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar
Tuzla’da muhasebeciye tuzak: Işıklarda kurşun yağdırdılar
- 24.11.2022 - 12:44
- Güncelleme : 24.11.2022 - 15:37
İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir firmaya bağlı çalışan Nihat K. isimli muhasebeci, dün öğle saatlerinde para çekmek için bankaya gitti.
O esnada, şahsın bankadan para alacağını öğrenen 3 şüpheli araçla, muhasebeciyi takibe başladı.
Işıklarda beklerken silahlı saldırıya uğradı
Şüpheliler, banka içerisinde parayı çekerek aracına binen Nihat K.’yı takibe devam etti.
İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K., ışıklarda beklediği esnada şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
Parayı almak için kapıyı açamadılar
Araçtan inen 2 saldırgan, muhasebeciye 6 el ateş açtı.
Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı.
Tuzla’da muhasebeciye kanlı takip VİDEO
Yaralı halde aracıyla iş yerine ilerledi
Şahısların kurşunlarıyla yaralanan Nihat K. ise yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi.
Şüpheliler de parayı çalamadan olay yerinden kaçtı.
Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastaneye kaldırıldı
İHA’nın haberine göre ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken; muhasebeci, yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, “5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik.” dedi.