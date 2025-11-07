Uşak'ta 2 kişiyi yaralayan şüpheli ormanda yakalandı

- Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle iki kişiyi yaralayan şüpheli E.Ç., ormanda yakalanarak gözaltına alındı.
- Yaralılar, Banaz Devlet Hastanesi'nden Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- E.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle O.K. (21) ve K.K.'yi (45) yaralayıp kaçan E.Ç. (58), jandarma ekiplerince Ayrancı köyü Girendere mevkiindeki ormanlık alanda yakalandı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
HUSUMET İDDİASI
Ayrancı köyünde önceki gün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen E.Ç. ile O.K. ve K.K. arasında çıkan kavgada E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K.'yi yaralayıp kaçmıştı.
Yaralanan 2 kişi ambulanslarla önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.