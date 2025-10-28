Uşak'ta babası, babaannesi ve komşusunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Y.Ö. ile oğlu H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., babası Y.Ö. ile evde bulunan babaannesi R.Ö.'yü bıçakla yaraladı.

H.Ö., ardından bağrışmaları duyarak evden çıkan komşusu Z.B.'yi de bıçakladı.

DURUMLARI AĞIR

Yaralanan baba Y.Ö., babaanne R.Ö. ve komşu Z.B., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Y.Ö. ile Z.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde alkollü olduğu için olayı tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.