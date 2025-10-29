Abone ol: Google News

Uşak'ta bıçaklanan genç yaşam savaşı veriyor

Uşak'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 01:35
Uşak'ta bıçaklanan genç yaşam savaşı veriyor
  • Uşak'ta gençler arasında çıkan kavgada H.A.B. bıçakla ağır yaralandı.
  • Yaralı genç, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Polis, olayla ilgili R.O.A., E.A. ve E.P.'yi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

Uşak merkez Atatürk Mahallesi'nde R.O.A. (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.A.B. bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yakını tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili R.O.A. ve kardeşi E.A. ile şüphelilerin yanındaki E.P.'yi (18) gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri