Uşak'ta bıçaklanan genç yaşam savaşı veriyor

Uşak merkez Atatürk Mahallesi'nde R.O.A. (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.A.B. bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yakını tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili R.O.A. ve kardeşi E.A. ile şüphelilerin yanındaki E.P.'yi (18) gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.