Uşak'ta kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

İHA

Hakkı Şahin idaresindeki otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyir halinde olan ve yük indireceği iş yerine doğru sağa dönüş yapan Z.T. (44) yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin 29 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken Uşak-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.