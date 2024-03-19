İHA
Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde U.A.Y. (16) idaresindeki motosiklet sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen Ö.F.Ç. (26) kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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