Uşak’ta otomobille kamyon çarpıştı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Trafikte dikkatsizlik, bir baba ile kızının canına mal oldu.

Uşak’ın Ulubey ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, baba ve kızı yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYON İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Sultan E. (46) idaresindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Ulubey-Uşak kara yolunun Bölme Mahallesi mevkiinde, karşı yönden gelen M.T.M. (31) yönetimindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak bir evin bahçesine girdi ve ağaçlara çarparak durabildi.

BABA İLE KIZI CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Sultan E.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba Haydar Y. (72) ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü M.T.M. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.