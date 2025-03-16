Uşak'ta pikapla otomobil çarpıştı: 1 ölü

AA & Ensonhaber

Uşak'ın Ulubey ilçesi Gedikler mevkiinde M.G. (50) yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Halil Y. (71) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada yaralanan pikap sürücüsü ve eşi H.G. (41), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Halil Y. ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Y., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.G. ve H.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.