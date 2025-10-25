Abone ol: Google News

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiği kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 08:33
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.  

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

81 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada 81 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

