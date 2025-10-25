Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

- Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.
- Narkotik ekipleri, bir adreste 81 gram metamfetamin ele geçirdi.
- Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
81 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada 81 gram metamfetamin ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.