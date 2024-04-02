Üsküdar'da denizde yüzerken kaybolan kişi aranıyor İstanbul Üsküdar'da kıyafetlerini çıkarıp denize atlayan kişi bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışması başlattı.

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DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün 22.00 sıralarında sahile gelip kıyafetlerini çıkaran kişi, denize atlayarak yüzmeye başladı. Bir süre denizde yüzen kişi, gözden kayboldu.

Kayıp kişi için arama çalışması

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları gün boyu devam etti. Sabahın erken saatlerinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler arama çalışmalarını sürdürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)