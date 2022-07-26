Üsküdar'da genç kadının katledilmesine yardım eden 3 kişi cezaevinde

Üsküdar'da genç kadının katledilmesine yardım eden 3 kişi cezaevinde

2 ay önce ayrıldığı sevgilisinin 'son kez' diyerek adlandırdığı görüşmesini kabul eden genç kadın, otomobil içerisinde katledildi. Saldırgana yardım ve yataklık eden 3 kişi ise cezaevine konuldu.

Türkiye'de bir genç kadın daha 'eski sevgili' kurbanı oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü Üsküdar'da yaşanan kan dondurucu olayda, kuaförlük yapan Elif Güneş (32), kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den (34) 2 ay önce ayrılmıştı.

Elif'in ağabeyinin 'Kardeşime uygun değilsin' diyerek de önünü kestiği ilişkinin bitişini kendine yediremeyen K.G., sapkın tavırlar sergiledi.

Genç kadına şiddet uyguladı

K.G., bir türlü peşini bırakmadığı Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

"Son kez görüşelim"

Bunun üzerine K.G., cumartesi günü Elif Güneş'e 'Son kez görüşelim sana anlatacaklarım var.' dedi.

Başına bir hal geleceğinden korkan Elif Güneş, arkadaşlarını da yanına alarak görüşmeyi kabul etti.

Kadıköy'deki buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alıp arkadaşlarını indirerek otomobille uzaklaştı.

Otomobil içerisinde vurup, hastaneye bıraktı

İkilinin Üsküdar civarına geldiği sırada yaşanan tartışma daha da alevlendi. Genç kadın, tarışma sonrası otomobil içerisinde 3 el ateş edilerek öldürüldü. Saldırgan, daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı.

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken polis, kaçan şüpheli K.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırgana yardım eden 3 kişi cezaevine gönderildi

Yapılan çalışmalarda K.G.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D., Y.O. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli K.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.