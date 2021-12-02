Van'da 18 kalorifer peteği çalan hırsız yakalandı

Hakkında arama kararı olan hırsızlık şüpheli, yakalanıp tutuklandı. Çalıntı eşyaları satın alan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde 'Evden hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, mala zarar verme' olaylarına karıştığı belirlenen bir kişiyi tespit etti.

Ekipler, hakkında arama kararı bulunan şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

18 KALORİFER PETEĞİ ÇALDI

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalıntı 1 buzdolabı, 1 fırın, 18 kalorifer peteği, 1 demir kapı, demir korkuluklar, 1 bahçe kapısı, musluk başlıkları ve hurda malzemeler ele geçirildi. Çalınan beyaz eşyaları satın aldığı tespit edilen 5 kişi de gözaltına alındı.

5 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, diğer 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





