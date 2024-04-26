Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! İstanbul Havalimanı bakın kaçıncı oldu… Uçuş araştırmaları şirketi olan Skytrax tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en iyi havalimanları belirlendi. Dünyanın en iyi havalimanları arasında giren İstanbul Havalimanı bakın kaçıncı sırada…

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ensonhaber.com

Birleşik Krallık merkezli olan ve uçuş araştırmaları üzerine çalışan Skyrax, her yıl düzenli olarak paylaştığı verilerini güncelledi.

Skytrax’ın 2024’ün en iyi havalimanlarını belirlediği listeye Türkiye’den İstanbul Havalimanı da dahil oldu. Şirket bu kez en iyi havalimanlarının yanında bir de en çok ziyaretçi alan havalimanlarının verilerini de paylaştı.

Birçok farklı kategoriye göre sıralama yapan şirket güvenlik ve yemek kategorilerinin üzerinde de ayrıca durdu. Farklı kategoriler üzerinden yapılan değerlendirmelerin sonucunda şirket, dünyanın en iyi havalimanlarının yer aldığı listeyi paylaştı.

İşte, dünyanın en iyi havalimanları…

Söz konusu listede ülkemizi temsil eden İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyi Yemek Deneyimi Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” alanlarında 2 farklı ödüle layık görüldü. İşte, dünyanın en iyi havalimanlarının yer aldığı liste…

1-Doha Hamad Havalimanı (Katar)

2-Singapur Changi Havalimanı (Singapur)

3-Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore)

4-Tokyo Haneda Havalimanı (Japonya)

5-Narita Uluslararası Havalimanı (Japonya)

6-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (Fransa)

7-Dubai Havalimanı (BAE)

8-Münih Havalimanı (Almanya)

9-Zürih Havalimanı (İsviçre)

10-İstanbul Havalimanı (Türkiye)