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    Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı

    İpekyolu ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı.
    • 17.07.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 17:23
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    Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, kaçak göçle mücadele aralıksız devam ediyor…

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor…

    AA’nın haberine göre; bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.

    2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

    Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 39 kaçak göçmen yakalandı.

    Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


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