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- Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı
Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı
İpekyolu ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı.
- 17.07.2022 - 17:22
- Güncelleme : 17.07.2022 - 17:23
Van’da, kaçak göçle mücadele aralıksız devam ediyor…
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor…
AA’nın haberine göre; bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.
2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 39 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.