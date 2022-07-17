Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı

İpekyolu ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı.

Van’da, kaçak göçle mücadele aralıksız devam ediyor…

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor…

AA’nın haberine göre; bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.

2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 39 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.