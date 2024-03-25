DHA
Van'da kar yağışı sürüyor.
Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar geçiriyor...
Kentte önceki gün yağan kar yağışıyla birlikte de 44 mahalle ve 101 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesi, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
88 yerleşim yeri açıldı
Yapılan çalışmalarda mahalle ve mezra yollarından 88'i yeniden açıldı. 57 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu arada, kar kalınlığının kentin yüksek kesimlerinde 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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