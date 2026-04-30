Van'da ahıra sızmak isteyen kurdu kangallar durdurdu

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi’nde yaşanan olayda, gece karanlığını fırsat bilen bir kurt, hayvanların bulunduğu ahıra girmeye çalıştı. Ancak çevrede bulunan kangal köpekleri, kurdu fark ederek anında müdahale etti.

KANGAL KÖPEKLERİNDEN SERT MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, mahalledeki ahıra yaklaşan kurt, sessizce içeri girmeye çalıştı. O sırada sokakta bulunan kangal köpekleri durumu fark ederek hızla harekete geçti.

Kısa sürede kurdu kıstıran kangallar ile kurt arasında boğuşma yaşandı. Mücadele sonucunda kurt, köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu. Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar, ahır sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kurda müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

Olay sonrası mahalle sakinleri, bölgede yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine kadar indiğini belirterek, özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.