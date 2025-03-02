Van’da çatılarda buz sarkıtları oluştu

DHA
Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.
İlçede termometreler geceleri sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tutarken, ilçe merkezindeki binaların çatılarında 3 metre uzunluğundu buz sarkıtları oluştu.
BİR YANDAN DA GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Öte yandan, ilçenin Van Gölü Sahil bandındaki bölgede kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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