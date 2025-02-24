Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları: 6 tutuklama

AA

Göçmen kaçakçılarıyla mücadele devam ediyor...

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

6'SI TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.