Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları: 6 tutuklama

AA
Göçmen kaçakçılarıyla mücadele devam ediyor...
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
6'SI TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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