İHA
DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
15 Şubat 2024 tarihinde görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi.
ÇÖP KAMYONUNU YAKTILAR
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeklerden birçoğu çöp kamyonuna isabet etti.
Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte çöp kamyonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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