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Van'da havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar

Van'da havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar Van'da bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeğin isabet ettiği çöp toplama kamyonu küle döndü.