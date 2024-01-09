Van'da kanala uçan iki araçtaki 9 kişi yaralandı Van'da buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan iki araçta bulunan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Van'ın Başkale ilçesi Güzeldere mevkisinde soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan yolda kamyonet ve otomobilin arka arkaya kanala uçması sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)