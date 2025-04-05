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İHA

Van'da soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Kar yağışı ve sis ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde sürücüler, sis lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekiyor.