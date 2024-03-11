Haberler



3. Sayfa



Van'da karısını defalarca bıçaklayan adam vatandaşlar tarafından darbedildi

Van'da karısını defalarca bıçaklayan adam vatandaşlar tarafından darbedildi Yol ortasında eşini defalarca bıçaklayarak yaralayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından dakikalarca dövülürken, yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.