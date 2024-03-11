Kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor.
Van'da eşini bıçaklayan adam neye uğradığını şaşırdı.
İpekyolu ilçesinde eşi olduğu ileri sürülen bir şahıs, tartışma sonrası Z.Ş. isimli kadını defalarca bıçakladı.
Çevredeki vatandandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaralı Z.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Linç ettiler
Olay sonrası kadını defalarca bıçaklayan adam, vatandaşlar tarafından dakikalarca darbedildi.
Yaşanan kargaşa polis ekipleri tarafından güçlükle son bulurken yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
O anlar kamerada
Şahsın linç edildiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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