İHA
Van'da kara yolunda Erciş istikametine giden bir otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan vurduktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak dik şekilde asılı kaldı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Dik duran otomobilin sürücüsü jandarma ve vatandaşlar tarafın ön camdan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diğer otomobildeki hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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