ABD'den itiraf: Elon Musk'ın yapay zekası Grok, İran'da yüzlerce sivili öldürdü

ABD hükümetinin askeri operasyonlarında yapay zeka kullanımına dair çarpıcı bir detay mahkeme kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı.

Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik geniş çaplı füze saldırılarını yönetmek için Elon Musk'ın geliştirdiği Grok isimli sohbet robotunu devreye soktu.

Savunma Bakanlığı dijital ve yapay zeka başkanı Cameron Stanley, bu durumu yeminli bir ifadeyle doğruladı.

2 BİN FARKLI HEDEF VURULDU

Üst düzey yetkili, Grok sisteminin sadece 96 saat gibi kısa bir süre içinde 2 bin farklı hedefe 2 binden fazla mühimmat ateşlediğini belirtti.

Cameron Stanley'nin açıklamalarına göre xAI tarafından geliştirilen Grok, ulusal güvenlik uygulamalarını destekleyebilecek kapasitedeki dört yapay zeka modelinden biri olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda bu sohbet robotu, çok gizli ortamlarda kritik operasyonları yürütebilecek donanıma sahip üç üründen biri olarak sınıflandırılıyor.

Pentagon, xAI'nin özel olarak geliştirdiği Grok Gov Model sürümüne büyük bir güven duyuyor.

Yetkililer, federal kurumlarla çalışmak üzere tasarlanan bu sistemin diğer hiçbir gelişmiş yapay zeka modelinde bulunmayan eşsiz özellikler barındırdığını savunuyor.

XAI VERİ MERKEZLERİ DAVALIK OLDU

Hükümetin askeri operasyonlara dair yapay zeka itirafı, aslında xAI şirketine açılan bir çevre davası sayesinde ortaya döküldü.

NAACP isimli sivil toplum kuruluşu, xAI şirketinin gerekli izinleri almadan düzinelerce gaz yakıtlı türbini çalıştırdığını iddia ederek şirkete dava açtı.

İddialara göre Mississippi'deki Colossus 2 veri merkezinde çalışan en az 57 türbin, Temiz Hava Yasası'nın gerektirdiği kirlilik kontrolleri olmadan faaliyet gösteriyor.

Trump yönetimi ise siyahi toplulukları yasadışı kirlettiği öne sürülen bu tesislerin kapanmasını engellemek için federal yargıçtan davanın reddini talep ediyor.

Stanley, veri merkezlerinin çalışmaya devam etmesinin son derece önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

Savunma Bakanlığı, bu tesislerin silahlı çatışma anlarında askeri güce kritik bir enerji kapasitesi sağladığını ve düşmanlara karşı teknolojik üstünlüğü koruduğunu belirtiyor.

SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ

Epic Fury Operasyonu kapsamında gerçekleşen yapay zeka destekli saldırılar, ciddi sivil kayıpları da beraberinde getirdi.

İran'ın Minab kentindeki bir kız okuluna düzenlenen bombardımanda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetti.

İnsan hakları yetkilileri, bu trajediyi ABD ve İsrail güçlerinin şubat ayında başlayan saldırılarından bu yana yaşanan en ölümcül olay olarak tanımlıyor.

Analistler, bu felakette hedef haritalarını kontrol eden insan hatasının yanı sıra yapay zeka destekli sistemlerin de büyük bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor.

Operasyonun hedefleri, Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansı tarafından kullanılan Maven Akıllı Sistemi aracılığıyla belirlendi.

Maven sistemi doğrudan hedef oluşturmasa da askeri istihbarat için önemli noktaları tespit ederek karar alma süreçlerini yönlendiriyor.

KONGRE YAPAY ZEKA KULLANIMINA SINIR GETİRMEK İSTİYOR

Yaşanan sivil ölümlerinin ardından Kongre'deki bazı Demokratlar, ordunun yapay zeka sistemlerini kullanmasını kısıtlayacak yeni yasa tasarıları hazırlamaya başladı.

Senatör Kirsten Gillibrand tarafından sunulan yasa tasarısı, hayati kararların hesap verilemeyen makineler yerine tamamen insan komutanlar tarafından alınmasını güvence altına almayı hedefliyor.

Bu tasarı yasalaşırsa nükleer silahlar, iç gözetim faaliyetleri ve otonom silah sistemlerinde yapay zekanın kullanımı tamamen yasaklanacak.

Gillibrand, Pentagon'un güvenlik önlemleri almadan çok güçlü teknolojileri devreye soktuğunu ve bunun gelecekte çok daha felaket sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

PENTAGON VE ANTHROPIC ARASINDA KRİZ ÇIKTI

Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka şirketleriyle yaşadığı askeri kriz sadece xAI ve Grok modeliyle sınırlı kalmadı.

Pentagon, Claude modelinin geliştiricisi olan Anthropic şirketiyle de ciddi bir yasal mücadelenin içine girdi.

Anthropic, kendi yapay zeka modelinin iç gözetim veya otonom insansız hava araçları için kullanılmayacağına dair hükümetten garanti alamayınca anlaşmadan çekildi.

Bunun üzerine Pentagon, şirketi ulusal güvenliğe yönelik tedarik zinciri riski olarak damgalayarak Anthropic'in gelecekteki devlet sözleşmelerini tehlikeye atacak bir hukuki savaş başlattı.