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İHA

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde bir kedi, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayınca panikle elektrik direğine tırmandı.

KÖPEKLER, KEDİNİN İNMESİNİ BEKLEDİ

Kedinin yüksek bir noktaya sığınmasını fark eden köpekler, direğin dibinde bekleyerek onun inmesine engel oldu. Uzun süre hareketsiz kalan kedi, tehlikenin geçmesini umut ederken, köpekler de sabırla onun aşağı inmesini bekledi.

MAHALLELİ KÖPEKLERİ KOVDU, KEDİ AŞAĞI İNDİ

Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenliğin sağlandığını anlayan kedi, sonunda direkten inerek kaçmayı başardı.