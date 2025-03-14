Van'da minibüs devrildi: 6 yaralı

İHA
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 6 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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