Van'da minibüs devrildi: 6 yaralı
İHA

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 6 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor