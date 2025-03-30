İHA
Van'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ilçe girişindeki kemerin duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış