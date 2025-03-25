Van'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA
Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan oto sanayi sitesi civarında trafik kazası yaşandı.
K.K. yönetimindeki otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
YARALI SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILDI
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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