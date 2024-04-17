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Yalova'da çıkan orman yangınında 2 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da çıkan orman yangınında 2 şüpheli gözaltına alındı Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.