Yalova'nın Termal ilçesinde korkutan yangın...
Saat 01.00 sıralarında Üvezpınar Mahallesi Arpali bölgesinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın 3 saatte güçlükle söndürüldü
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, Yalova ve Bursa'dan gönderilen toplam 12 itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
2 kişi gözaltına alındı
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıktığı alanda görülen 2 kişi ihbar üzerine gözaltına alındı.
Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Geçmiş olsun. Özveriyle çalışan tüm ekiplerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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