Yalova'da kaynak yaparken vinç sepetinden düşen usta öldü

DHA

Yalova'da acı ölüm..

Saat 12.00 sıralarında Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede meydana gelen olayda, tersanede çalışan Serdar Coşan, limana yanaşan yük gemisinin arızalı parçasına kaynak yapıyordu..

KAYNAK YAPARKEN VİNÇ SEPETİNDEN DÜŞTÜ

Coşan, vinç sepetinde kaynak yaparken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Coşan, çağırılan ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Serdar Coşan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.