Yalova’da polisten kumar baskını: 13 kişiye 120 bin TL ceza

DHA

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynatıldığı tespit edilen üç işyerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

13 KİŞİYE 120 BİN LİRA CEZA

Operasyon sonucunda kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplamda 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, masaların üzerinde bulunan 12 bin 850 TL ve 100 dolar, el konularak kamuya devredildi. İşletme sahiplerine ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.