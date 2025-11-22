Abone ol: Google News

Yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli

Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yayını yapan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web site hesabına erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 23:25
Yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli
  • Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli getirildi.
  • 48 sosyal medya ve 12 web sitesi hesabı tespit edildi.
  • Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yasa dışı bahis reklamı yayınını paylaşan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web sitesi hesabı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri