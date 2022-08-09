Sevilen sanatçının yoğun ilgi gören konserinde farklı gruplar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar ise kameralara yansıdı.

Son dönemin parlayan sanatçılarından Sefo'nun Yenikapı konseri savaş alanına döndü.

8 Ağustos'ta etkinlik alanında düzenlenen konserde adeta izdiham yaşandı.

Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için alana gelenler arasında, bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı.

Hayranlar birbirine girdi

Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü.

İHA'nın aktarımına göre, taraftarlar bir süre sonra sopa yumruk ve tekmelerle birbirine saldırmaya başladı.

Güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı

Konser alanındaki güvenlik görevlileri ise olayları durdurmakta güçlük çekti.

O anlar kamerada

Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yenikapı'daki Sefo konserinde gençler birbirine saldırdı VİDEO

