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    Yenikapı'daki Sefo konserinde gençler birbirine saldırdı

    Sevilen sanatçının yoğun ilgi gören konserinde farklı gruplar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar ise kameralara yansıdı.
    • 09.08.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 18:07
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    Yenikapı'daki Sefo konserinde gençler birbirine saldırdı

    Son dönemin parlayan sanatçılarından Sefo'nun Yenikapı konseri savaş alanına döndü.

    8 Ağustos'ta etkinlik alanında düzenlenen konserde adeta izdiham yaşandı.

    Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için alana gelenler arasında, bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı.

    Hayranlar birbirine girdi

    Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü.

    İHA'nın aktarımına göre, taraftarlar bir süre sonra sopa yumruk ve tekmelerle birbirine saldırmaya başladı.

    Güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı

    Konser alanındaki güvenlik görevlileri ise olayları durdurmakta güçlük çekti.

    O anlar kamerada

    Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Yenikapı'daki Sefo konserinde gençler birbirine saldırdı VİDEO

    Yenikapı daki Sefo konserinde gençler birbirine saldırdı #1

    Yenikapı daki Sefo konserinde gençler birbirine saldırdı #2


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