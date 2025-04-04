İHA
Yozgat'ta mide bulandıran olay...
Kent merkezine bağlı Sarıhacılı Mahallesi'nde kamyonet ile dere kenarına giden 2 kişinin, ölü büyükbaş hayvanı dereye bıraktığı görüldü.
Şüphelileri gören bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
DEREYE HAYVAN CESEDİ BIRAKTILAR
İhbar üzerine harekete geçen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, olay yerinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerin ardından su kaynaklarını kirletme riski taşıyan hayvanın cansız bedeni, dere içerisinden çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan çevre skandalıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, olayın faillerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış