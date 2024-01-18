Yozgat'ta bankaya giden inşaat işçisi çamurlu ayakkabılarını çıkardı Yozgat’ta bir banka şubesine yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakıp çoraplarıyla giren Soner Keskin’i görenler, bu davranışı takdirle karşıladı.

İHA

Yozgat merkezde bir inşaatta işçi olarak çalışan Soner Keskin, sabah saatlerinde işlem yapmak için banka şubesine gitti.

Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi.

Banka şubesi kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Keskin, banka şubesinde işlemini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını giyerek işinin başına döndü.

Keskin, banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirtti.

"Ben de emekçiyim, emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım"

İnşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim, emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)